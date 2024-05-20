Минобороны заявило об уничтожении российскими Су-34 командного пункта ВСУ

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки «Восток», сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Летный состав воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары не входя в зону поражения ПВО противника.

18 мая 831-я бригада тактической авиации ВСУ сообщила о гибели начальника штаба и первого заместителя командира авиационной эскадрильи подполковника Дениса Василюка. Там не уточнили, где и при каких обстоятельствах погиб летчик. Он был пилотом истребительной авиации Воздушных сил Украины и участвовал в боевых действиях с начала военной операции. Василюк совершил десятки вылетов и стал кавалером украинского ордена «За мужество».

В феврале 2024 года Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украине потери ВСУ составили 444 тыс. военнослужащих. В том же месяце украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев за время боевых действий потерял 31 тыс. солдат погибшими. По данным Москвы, к апрелю 2024 года потери ВСУ достигли 500 тыс. человек.