В зоне военной операции погиб украинский летчик
При выполнении боевого задания погиб начальник штаба и первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк. Об этом сообщает 831-я бригада тактической авиации в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Там не уточнили, где и при каких обстоятельствах погиб летчик. Он был пилотом истребительной авиации Воздушных сил Украины и участвовал в боевых действиях с начала военной операции. Василюк совершил десятки вылетов и стал кавалером украинского ордена «За мужество».
В феврале 2024 года Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украине потери ВСУ составили 444 тыс. военнослужащих. В том же месяце украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев за время боевых действий потерял 31 тыс. солдат погибшими. По данным Москвы, к апрелю 2024 года потери ВСУ достигли 500 тыс. человек.
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