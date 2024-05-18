 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

В зоне военной операции погиб украинский летчик

В зоне спецоперации погиб летчик ВСУ подполковник Денис Василюк
Сюжет
Военная операция на Украине

При выполнении боевого задания погиб начальник штаба и первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк. Об этом сообщает 831-я бригада тактической авиации в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Там не уточнили, где и при каких обстоятельствах погиб летчик. Он был пилотом истребительной авиации Воздушных сил Украины и участвовал в боевых действиях с начала военной операции. Василюк совершил десятки вылетов и стал кавалером украинского ордена «За мужество».

Шойгу назвал потери ВСУ с февраля 2022 года
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В феврале 2024 года Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украине потери ВСУ составили 444 тыс. военнослужащих. В том же месяце украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев за время боевых действий потерял 31 тыс. солдат погибшими. По данным Москвы, к апрелю 2024 года потери ВСУ достигли 500 тыс. человек.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
ВСУ Украина летчик

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области
Политика
Главком ВСУ предупредил о тяжелых боях под Харьковом
Политика
Пушилин сообщил, что ВСУ впервые ударили по ДНР бомбами GLSDB
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
В зоне военной операции погиб украинский летчик Политика, 23:21
В Белгороде вновь прогремели взрывы после объявления ракетной опасности Политика, 23:00
Сальдо сообщил о ранении двух человек при обстреле в Херсонской области Политика, 22:57
Минсельхоз исключил нехватку кисломолочной продукции Экономика, 22:35
Минобороны заявило об уничтожении «Точки-У» над Белгородской областью Политика, 22:25
Bloomberg объяснил рекордный рост фондовых рынков по всему миру Финансы, 22:23
ЕС ужесточил требования к ввозу домашних животных из России и Белоруссии Общество, 21:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Кремле сообщили о подготовке визита Путина в Северную Корею Политика, 21:54
Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили ₽7 млрд Общество, 21:36
Как прошла велогонка «Садовое кольцо». Фоторепортаж Спорт, 21:35 
Испанский тренер продолжит возглавлять «Сочи» после вылета из РПЛ Спорт, 21:29
В Чечне назвали мошенниками тех, кто помог девушке сбежать от родни Общество, 21:27
В Белгороде прогремели взрывы после объявления ракетной опасности Политика, 21:20
Россия отправила в Китай первый «Мясной шаттл» Бизнес, 21:15