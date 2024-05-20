Посол Ирана заявил о готовности Путина помочь в поисках президента Раиси
Президент России Владимир Путин пообещал сделать все возможное для оказания помощи с поисками вертолета иранского президента Эбрахима Раиси. Об этом агентству IRNA рассказал посол республики в Москве Казем Джалали.
Путин провел встречу с дипломатом, на переговорах также присутствовали секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, советник президента Игорь Левитин, глава МЧС Александр Куренков и неназванный чиновник ФСБ.
«На этой встрече Путин сначала обратился ко мне и сказал, что мы сделаем все необходимое, чтобы помочь», — рассказал Джалали.
Российский президент также отметил, что в Москве опечалены ситуацией с вертолетом Раиси, добавил дипломат.
19 мая вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.
В районе посадки ведутся поиски, однако операцию осложняют плохие погодные условия. Несколько стран объявили об отправке техники и спасателей на помощь Ирану, в том числе и Россия. К поиску вертолета подключатся 60 групп российский специалистов, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, президент России внимательно следит за ситуацией в Иране.
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