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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Дрон Akinci обнаружил «источник тепла» в районе поисков вертолета Раиси

Турецкий дрон Akinci обнаружил «источник тепла» в районе поисков вертолета Раиси
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Турецкий Bayraktar Akinci обнаружил «источник тепла» на месте операции по поиску потерпевшего крушение вертолета иранского президента. Иранские спасатели уже выдвинулись к обозначенным координатам
Bayraktar Akinki
Bayraktar Akinki (Фото: Zuma / ТАСС)

Турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил источник тепла в районе поиска совершившего жесткую посадку вертолета иранского президента Эбрахима Раиси. Источником, вероятно, являются обломки транспортного средства, сообщило турецкое информагентство Anadolu в соцсети Х (Twitter).

«БПЛА Akinci идентифицирует источник тепла, предположительно, обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Раими», — говорится в сообщении.

Ранее Anadolu запустило прямой эфир на YouTube с камеры дрона Akinci. Черная точка, которую Anadolu называет источником тепла, также заметна на трансляции.

Позже командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейна Салами подтвердил, что дроном был обнаружен источник тепла, которым, предположительно, могут быть обломки вертолета Раиси. Спасатели уже выдвинулись на определенное БПЛА место, передает IRNA.

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Вертолет, на борту которого был Раиси, совершил жесткую посадку на северо-западне Ирана вечером 19 мая. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где иранский президент провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.

Из высокопоставленных лиц на пропавшем борте также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Поиски вертолета продолжаются уже более 10 часов, в них, помимо иранских сил, участвуют турецкие специалисты. Также в Иран были направлены два самолета МЧС России и свыше 50 российских спасателей.

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Дарья Беспалько, Илья Пламенев Илья Пламенев
Турция беспилотники Эбрахим Раиси Иран

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