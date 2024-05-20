Иранский посол рассказал о встрече с Путиным, Шойгу и Герасимовым

Посол Ирана в России рассказал о встрече с Путиным, Шойгу и Герасимовым

Посол Ирана в России рассказал о встрече с Путиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками после известий о крушении вертолета с президентом Ирана. Дипломат заявил, что Путин выразил готовность помощь в поисках

Казем Джалали (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Президент России Владимир Путин вечером 19 мая провел встречу с иранским послом Каземом Джалали, о чем дипломат рассказал агентству IRNA. На встрече также присутствовали секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, советник президента Игорь Левитин, глава МЧС Александр Куренков и один из высокопоставленных чиновников ФСБ, имя которого дипломат не назвал.

По словам Джалали, на встрече российский президент расспросил его о деталях крушения вертолета президента исламской республики Эбрахима Раиси, а также выразил готовность оказать необходимую помощь. «Мы очень опечалены происшествием с вертолетом Исламской Республики Иран и что мы сделаем все необходимое, чтобы помочь», — процитировал Путина иранский посол.

Кремль проведение встречи не подтверждал.

Левитин ранее сообщил, что по поручению президента в Тебриз будут направлены два самолета, вертолеты и 50 горноспасателей для помощи в поисках вертолета президента Ирана. Как позже уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, всего к операции подключатся 60 российских спасателей. «Путин самым внимательным образом отслеживает информацию по ситуации с вертолетом», — подчеркнул он.

Вертолет, на борту которого был Раиси, совершил жесткую посадку на северо-западне Ирана вечером 19 мая. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где иранский президент провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.

Из высокопоставленных лиц на пропавшем борте также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Спустя несколько часов после крушения министр внутренних дел исламской республики Ахмад Вахиди заявил, что местоположение вертолета установлено. В то же время представитель Красного Полумесяца Ирана Пир-Хосейн Коливанд отмечал, что видимость на месте совершения жесткой посадки самолета упала до 5 метров.