Anadolu запустило трансляцию с разыскивающего вертолет Раиси дрона Akinci

Информагентство Турции Anadolu запустило трансляцию с камеры беспилотника Akinci, который находится в зоне поиска вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Трансляцию агентство ведет на YouTube.

За работой турецкого дрона также следят на сайте Flightradar24. За передвижениями БПЛА наблюдали 200 тыс. пользователей сервиса, сообщает «РИА Новости». На момент написания новости за Akinci следили 75 тыс. человек.

Турция — одна из стран, направивших своих специалистов и технику для помощи в поисках вертолета, на котором летел иранский президент. Анкара отправила в республику команду из 32 спасателей-альпинистов, а также шесть транспортных средств. Кроме того, в Иран прилетит альпинистский отряд спасателей в составе 15 человек из Анкары, Диярбакыра и Коньи.

Вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в северо-западной провинции Восточный Азербайджан 19 мая. Делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Президента сопровождали глава МИДа и другие иранские чиновники. В район ЧП направили десятки поисково-спасательных бригад.Однако работы пришлось временно приостановить — работе специалистов мешают дождь и туман и бездорожье.