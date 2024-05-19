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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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В Иране заявили об установлении местоположения вертолета Раиси

В Иране заявили об установлении местоположения жесткой посадки вертолета Раиси
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Местоположение совершившего жесткую посадку вертолета с президентом Ирана установлено, к нему уже направляются военные, сообщил командующий КСИР. В Красном Полумесяце ранее заявили, что видимость в районе не превышает 5 метров
Фото: Azin Haghighi / Reuters
Фото: Azin Haghighi / Reuters

Точное местоположение жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси установлено, заявил министр внутренних дел исламской республики Ахмад Вахиди.

По его словам, вертолет приземлился недалеко от села Ози в лесу Арасбаран в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Сложный рельеф местности и туманная погода затрудняют спасательную операцию, добавил министр.

Об этом же заявил командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде. «Несколько минут назад был получен сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа, находившегося на месте происшествия. Сейчас мы направляемся в этот район со всеми войсками, и я надеюсь, что мы сообщим людям хорошие новости», — приводит его слова иранский портал Farda News.

Ранее представитель Красного Полумесяца Ирана Пир-Хосейн Коливанд сообщил, что видимость на месте совершения жесткой посадки самолета упала до 5 метров. Об этом же сообщает корреспондент иранского госагенства IRNA. По его словам, GPS вертолета показывает, что тот совершил жесткую посадку в районе, где сейчас сильный туман, а видимость не превышает 5-6 метров.

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Спасательные машины&nbsp;рядом с местом жесткой посадки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси

19 мая вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.

Из высокопоставленных лиц на пропавшем борте также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Ранее агентство Fars писало, что на связь после инцидента с вертолетом вышел аль-Хашем, но затем контакт с ним был потерян. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Эбрахим Раиси КСИР Иран поиски вертолета Азербайджан

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