В Иране заявили об установлении местоположения вертолета Раиси
Точное местоположение жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси установлено, заявил министр внутренних дел исламской республики Ахмад Вахиди.
По его словам, вертолет приземлился недалеко от села Ози в лесу Арасбаран в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Сложный рельеф местности и туманная погода затрудняют спасательную операцию, добавил министр.
Об этом же заявил командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде. «Несколько минут назад был получен сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа, находившегося на месте происшествия. Сейчас мы направляемся в этот район со всеми войсками, и я надеюсь, что мы сообщим людям хорошие новости», — приводит его слова иранский портал Farda News.
Ранее представитель Красного Полумесяца Ирана Пир-Хосейн Коливанд сообщил, что видимость на месте совершения жесткой посадки самолета упала до 5 метров. Об этом же сообщает корреспондент иранского госагенства IRNA. По его словам, GPS вертолета показывает, что тот совершил жесткую посадку в районе, где сейчас сильный туман, а видимость не превышает 5-6 метров.
19 мая вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.
Из высокопоставленных лиц на пропавшем борте также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Ранее агентство Fars писало, что на связь после инцидента с вертолетом вышел аль-Хашем, но затем контакт с ним был потерян.
Медведев раскритиковал нейросеть «Яндекса» за уход от ответов про Бандеру
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Гоночный автомобиль на скорости влетел в зрителей в Ленинградской области. Видео
Славянский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Польша потратит $2,6 млрд на усиление границы с Россией и Белоруссией
Место, где совершил жесткую посадку вертолет президента Ирана
Кадры поисковой операции после жесткой посадки вертолета с президентом Ирана
Джим Роджерс раскрыл новую сделку. Что в ней необычного?
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Как подать отчет об операциях по зарубежному счету? Инструкция
Россиянин обратился в OFAC для разморозки активов. Это первый подобный случай
Дивидендный сезон близок к кульминации: кто сколько заплатит инвесторам?