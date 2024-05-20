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Военная операция на Украине ,  
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Хуснуллин заявил о подготовке плана по восстановлению Авдеевки

Хуснуллин: план по восстановлению и развитию Авдеевки будет готов в течение года
Сюжет
Военная операция на Украине

Мастер-план по восстановлению и развитию Авдеевки будет готов в течение года, заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Марат Хуснуллин.

При этом основная задача на данный момент — подготовить город к зиме, подчеркнул Хуснуллин.

«В Авдеевке сейчас задача — определить, какое количество людей останется на зиму, и как мы их обеспечим самыми простыми коммунальными услугами: водой, электричеством и теплом», — цитирует его агентство.

По словам вице-премьера, мастер-планы по развитию готовят также для Геническа, Мелитополя. Похожая программа действует и в Мариуполе. В городе работают над задачей комплексного благоустройства — ремонтируют фасады, лифты, жилой фонд, отметил Хуснуллин.

Хуснуллин назвал условия и сроки восстановления Авдеевки
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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Бои за Авдеевку шли с осени 2023 года. В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода войск из города и переходе к обороне «на более выгодных рубежах». Президент Украины Владимир Зеленский объяснил такое решение риском оказаться в окружении.

Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города. По его словам, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось покинуть Авдеевку.

В начале марта Хуснуллин заявил, что Авдеевку можно будет восстановить за год. Для начала работ в городе необходимо отодвинуть линию соприкосновения.

Хуснуллин заявил о подготовке плана по восстановлению Авдеевки
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Марат Хуснуллин Авдеевка ДНР Военная операция на Украине
Марат Хуснуллин фото

Марат Хуснуллин

вице-премьер России
9 августа 1966 года

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