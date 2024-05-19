 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области третий раз за день объявили ракетную опасность

Гладков: по всей Белгородской области объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — рекомендовал глава региона. Жителям области, которые находятся на улице, Гладков посоветовал спрятаться в укрытии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, после объявления ракетной опасности в Белгороде прозвучали два взрыва.

Отбой ракетной опасности объявили спустя 11 минут после запуска.

Ракетную опасность объявляют в третий раз за день, ранее сигналы звучали утром 19 мая.

В Белгородской области уничтожили четыре беспилотника
Политика
Фото:Андрей Александров / РИА Новости

В последнее время участились атаки на Белгородскую область, граничащую с Украиной. В связи с этим в регионе регулярно объявляют ракетную опасность, чаще всего — в Белгороде и Шебекино и окрестностях.

Днем Белгород атаковал беспилотник самолетного типа. Он влетел в окно одной из квартир и взорвался, 11-летняя девочка в этот момент находилась на детской площадке, на нее упали осколки. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой помощи доставила в больницу. Она в состоянии средней степени тяжести.

В Белгородской области третий раз за день объявили ракетную опасность
В Белгородской области третий раз за день объявили ракетную опасность

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
Персоны
Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В Белгородской области уничтожили четыре беспилотника
Политика
Украинские дроны атаковали два грузовика в поле в Белгородской области
Политика
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
При обстреле центра Шебекино пострадали трое подростков и восемь взрослых Политика, 19:09
В Instagram президента Ирана Раиси появился призыв помолиться за него Политика, 19:07
Жесткая посадка вертолета президента Ирана. Главное Политика, 19:01
В Белгородской области третий раз за день объявили ракетную опасность Политика, 18:53
Появилось видео с Раиси перед полетом и жесткой посадкой вертолета Политика, 18:46
Reuters сообщил об угрозе жизни президента Ирана после ЧП с вертолетом Политика, 18:46
В Иране опровергли экстренное заседание Совбеза из-за ситуации с Раиси Политика, 18:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Павлюченкова проиграла украинке на старте крупного турнира во Франции Спорт, 18:35
Министр обороны Британии увидел угрозу Западу в дружбе Китая и России Политика, 18:30
«Балтика» проиграла клубу Карпина и осталась в зоне вылета РПЛ Спорт, 18:29
Fars сообщило, кто вышел на связь после жесткой посадки вертолета Раиси Общество, 18:13
Отчисленного из МГУ студента из Одессы не пропустили в Грузию Политика, 18:09
Поиски вертолета с президентом Ирана на борту. Видео Политика, 18:05
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае Общество, 17:52