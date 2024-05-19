В Белгородской области третий раз за день объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — рекомендовал глава региона. Жителям области, которые находятся на улице, Гладков посоветовал спрятаться в укрытии.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, после объявления ракетной опасности в Белгороде прозвучали два взрыва.
Отбой ракетной опасности объявили спустя 11 минут после запуска.
Ракетную опасность объявляют в третий раз за день, ранее сигналы звучали утром 19 мая.
В последнее время участились атаки на Белгородскую область, граничащую с Украиной. В связи с этим в регионе регулярно объявляют ракетную опасность, чаще всего — в Белгороде и Шебекино и окрестностях.
Днем Белгород атаковал беспилотник самолетного типа. Он влетел в окно одной из квартир и взорвался, 11-летняя девочка в этот момент находилась на детской площадке, на нее упали осколки. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой помощи доставила в больницу. Она в состоянии средней степени тяжести.
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