В Белгородской области второй раз за день объявили ракетную опасность

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

На всей территории Белгородской области второй раз за день запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Сигнал сирены отменили спустя семь минут.

До этого в регионе объявляли ракетную опасность в 9:49 мск, спустя семь минут ее отменили.

Накануне, 18 мая, российские средства ПВО сбили тактическую ракету «Точка-У» в Белгородской области. За день в регионе несколько раз звучал сигнал тревоги. ТАСС и «РИА Новости» писали о звуках взрывов в Белгороде.

Гладков рассказывал, что за тот день под обстрел попали село Тишанка (Волоконовский район) и поселок Красное (Шебекинский городской округ).