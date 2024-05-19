В Белгородской области второй раз за день объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области второй раз за день запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Сигнал сирены отменили спустя семь минут.
До этого в регионе объявляли ракетную опасность в 9:49 мск, спустя семь минут ее отменили.
Накануне, 18 мая, российские средства ПВО сбили тактическую ракету «Точка-У» в Белгородской области. За день в регионе несколько раз звучал сигнал тревоги. ТАСС и «РИА Новости» писали о звуках взрывов в Белгороде.
Гладков рассказывал, что за тот день под обстрел попали село Тишанка (Волоконовский район) и поселок Красное (Шебекинский городской округ).
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