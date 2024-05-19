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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области второй раз за день объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

На всей территории Белгородской области второй раз за день запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Сигнал сирены отменили спустя семь минут.

До этого в регионе объявляли ракетную опасность в 9:49 мск, спустя семь минут ее отменили.

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Накануне, 18 мая, российские средства ПВО сбили тактическую ракету «Точка-У» в Белгородской области. За день в регионе несколько раз звучал сигнал тревоги. ТАСС и «РИА Новости» писали о звуках взрывов в Белгороде.

Гладков рассказывал, что за тот день под обстрел попали село Тишанка (Волоконовский район) и поселок Красное (Шебекинский городской округ).

В Белгородской области второй раз за день объявили ракетную опасность
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Белгородская область Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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