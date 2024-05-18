Минобороны заявило об уничтожении «Точки-У» над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили тактическую ракету «Точка-У» над Белгородской областью, заявило Минобороны.
Попытка атаки была пресечена около 21:15 мск, сказали в ведомстве.
Губернатор Вячеслав Гладков вечером дважды сообщил о ракетной опасности: в 21:12 и 21:28. За день в регионе несколько раз звучал сигнал тревоги. ТАСС и «РИА Новости» писали о звуках взрывов в Белгороде.
По словам Гладкова, под обстрел за день попали село Тишанка (Волоконовский район) и поселок Красное (Шебекинский городской округ).
В прошлый раз Минобороны отчитывалось об уничтожении ракеты «Точка-У» над регионом накануне. В ночь на 16 мая силы ПВО сбили над областью ракету «Точка-У», два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и один дрон, заявляло ведомство.
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