На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Спустя семь минут сигнал был отменен.

Ночью три белгородских села подверглись атаке украинских беспилотников. Еще один дрон был сбит около 7:40 мск. В селе Петровка Белгородского района дрон сбросил взрывное устройство, в результате чего два человека пострадали. В селе Малое Городище после падения и детонации дрона проиизошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского. Еще один беспилотник упал в селе Волоконовка.

Ракетную опасность регулярно объявляют в Белгородской области. Например, вечером 17 мая после включения сирены Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом были сбиты несколько воздушных целей. Два местных жителя пострадали.