 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Воронежский губернатор предупредил об опасности атаки дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями властей.

В предыдущий раз такой сигнал запускали накануне, 18 мая. Он продлился два часа.

Минобороны сообщило о 31 сбитом беспилотнике над четырьмя регионами
Политика
Фото:Global Look Press

С начала военной операции России на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.

Воронежскую область атаковали беспилотники в ночь на 1 мая. Тогда над регионом перехватили три аппарата, один из них — в пригороде Воронежа. Гусев сообщил, что в результате атаки получили повреждения три дома.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
Воронежская область беспилотники Александр Гусев

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Опасность атаки дронов отменили в Воронежской области спустя два часа
Политика
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика
В Воронежском институте МВД отравились 40 курсантов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
В Белгородской области из-за падения дрона загорелась крыша храма Политика, 03:53
Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников Политика, 03:35
Фьюри не принял поражение от Усика и потребовал «немедленно» реванш Спорт, 03:29
Зеленский поздравил Усика словами «украинцы бьют мощно» Спорт, 03:24
Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР Общество, 03:16
Усик обратился к покойному отцу после исторической победы над Фьюри Спорт, 03:15
Воронежский губернатор предупредил об опасности атаки дронов Политика, 02:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира Спорт, 02:40
NYT описала последствия встречи Си Цзиньпина с Путиным для Запада Политика, 02:37
Правящая партия Грузии раскритиковала угрозы из-за закона об иноагентах Политика, 02:35
Развожаев сообщил об отсутствии повреждений гражданской инфраструктуры Политика, 02:04
В здании горящего петербургского цеха частично обрушилась крыша Общество, 01:45
NYT связала провал обороны в Харьковской области со скудностью укреплений Политика, 01:37
Развожаев предупредил севастопольцев об упавших суббоеприпасах Политика, 01:28