Воронежский губернатор предупредил об опасности атаки дронов

В Воронежской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями властей.

В предыдущий раз такой сигнал запускали накануне, 18 мая. Он продлился два часа.

С начала военной операции России на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.

Воронежскую область атаковали беспилотники в ночь на 1 мая. Тогда над регионом перехватили три аппарата, один из них — в пригороде Воронежа. Гусев сообщил, что в результате атаки получили повреждения три дома.