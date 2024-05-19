Воронежский губернатор предупредил об опасности атаки дронов
В Воронежской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями властей.
В предыдущий раз такой сигнал запускали накануне, 18 мая. Он продлился два часа.
С начала военной операции России на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.
Воронежскую область атаковали беспилотники в ночь на 1 мая. Тогда над регионом перехватили три аппарата, один из них — в пригороде Воронежа. Гусев сообщил, что в результате атаки получили повреждения три дома.
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