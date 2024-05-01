Губернатор Воронежской области сообщил о последствиях ночной атаки дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области после атаки дронов повреждены три дома

В Воронежской области в результате падения обломков беспилотника повреждения получили три домовладения, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

В частности, были посечены окна, фасады, заборы и двери.

Всего в ночь на 1 мая в регионе сбили три дрона, сообщило Минобороны. В области более шести часов действовал режим опасности атаки беспилотников.

По словам Гусева, один из дронов был уничтожен в пригороде Воронежа. Губернатор написал, что при падении обломков выбило стекла в строящемся доме.

По данным Минобороны, за ночь также были уничтожены три беспилотника в Рязанской, Белгородской и Курской областях.