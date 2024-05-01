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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Воронежской области сообщил о последствиях ночной атаки дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области после атаки дронов повреждены три дома
Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области в результате падения обломков беспилотника повреждения получили три домовладения, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

В частности, были посечены окна, фасады, заборы и двери.

Всего в ночь на 1 мая в регионе сбили три дрона, сообщило Минобороны. В области более шести часов действовал режим опасности атаки беспилотников.

По словам Гусева, один из дронов был уничтожен в пригороде Воронежа. Губернатор написал, что при падении обломков выбило стекла в строящемся доме.

Минобороны отчиталось о шести сбитых за ночь дронах в четырех регионах
Политика
Фото:Михаил Фомичев / РИА Новости

По данным Минобороны, за ночь также были уничтожены три беспилотника в Рязанской, Белгородской и Курской областях.

Губернатор Воронежской области сообщил о последствиях ночной атаки дронов
Губернатор Воронежской области сообщил о последствиях ночной атаки дронов

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Теги
Александр Гусев Воронежская область беспилотники ракетная опасность
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