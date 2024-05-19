 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Развожаев сообщил об отсутствии повреждений гражданской инфраструктуры

Развожаев: при атаке на Севастополь не пострадала гражданская инфраструра
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате ракетной атаки на Севастополь гражданская инфраструктура не получила повреждения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — добавил он.

В ночь на 19 мая силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. В это время приостанавливали движение автомобилей на Крымском мосту. Развожаев предупредил местных жителей об упавших суббоеприпасах.

Развожаев сообщил, что ПВО отбивает ракетную атаку на Севастополь
Политика

Регион регулярно попадает под атаки со стороны Украины. В ночь на 17 апреля силы ПВО отразили массированную атаку на Севастополь — уничтожили полсотни дронов над Крымом и шесть безэкипажных катеров в Черном море. Никто не пострадал.

В городе возникли перебои с электроснабжением из-за того, что обломки сбитых беспилотников упали на подстанцию «Севастополь». Из-за этого власти отменили занятия во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
Персоны
Михаил Развожаев Севастополь ракетный удар инфраструктура
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Развожаев предупредил севастопольцев об упавших суббоеприпасах
Политика
Развожаев сообщил, что ПВО отбивает ракетную атаку на Севастополь
Политика
В Севастополе завершили ремонт на подстанции после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
Развожаев сообщил об отсутствии повреждений гражданской инфраструктуры Политика, 02:04
В здании горящего петербургского цеха частично обрушилась крыша Общество, 01:45
NYT связала провал обороны в Харьковской области со скудностью укреплений Политика, 01:37
Развожаев предупредил севастопольцев об упавших суббоеприпасах Политика, 01:28
Шор призвал молдаван голосовать против евроинтеграции Политика, 01:18
США заявили о ракетном ударе хуситов по танкеру в Красном море Политика, 00:41
Развожаев сообщил, что ПВО отбивает ракетную атаку на Севастополь Политика, 00:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СК оценит предъявление обвинений на Украине главам ФСБ и Росгвардии Политика, 00:10
Премьер Эстонии рассказала, что мешает поддержке Украины Политика, 00:03
Смена главы Минобороны и названия Superjet: интервью главы «Ростеха» Политика, 00:00
Мбаппе принял вызов Болта. Топ-10 самых быстрых футболистов в истории Спорт, 00:00
Два человека пострадали при атаке дрона на село в окрестностях Белгорода Политика, 18 мая, 23:35
В зоне военной операции погиб замком эскадрильи ВСУ Политика, 18 мая, 23:21
В Белгороде вновь прогремели взрывы после объявления ракетной опасности Политика, 18 мая, 23:00