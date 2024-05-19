Развожаев сообщил об отсутствии повреждений гражданской инфраструктуры
В результате ракетной атаки на Севастополь гражданская инфраструктура не получила повреждения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — добавил он.
В ночь на 19 мая силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. В это время приостанавливали движение автомобилей на Крымском мосту. Развожаев предупредил местных жителей об упавших суббоеприпасах.
Регион регулярно попадает под атаки со стороны Украины. В ночь на 17 апреля силы ПВО отразили массированную атаку на Севастополь — уничтожили полсотни дронов над Крымом и шесть безэкипажных катеров в Черном море. Никто не пострадал.
В городе возникли перебои с электроснабжением из-за того, что обломки сбитых беспилотников упали на подстанцию «Севастополь». Из-за этого власти отменили занятия во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах.
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