Россия отправила в Китай первый «Мясной шаттл»
Российский экспортный центр (РЭЦ) и транспортная группа FESCO отправили в Китай первый поезд нового торгово-логистического сервиса «Мясной шаттл». Об этом сообщила ТАСС генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Поезд с говядиной производства агрохолдинга «Мираторг» идет из Брянска в Шанхай. Вес груза составил 464 тонны. Никишина выразила уверенность, что сервис «Мясной шаттл» будет пользоваться спросом на китайском рынке.
РЭЦ и FESCO подписали соглашение об организации «Мясного шаттла» 19 марта. Председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов считает, что новое логистическое решение будет актуальным и востребованным, а также продолжит программу развития экспорта российской агропродукции.
«Мясной шаттл» позволяет производителям мяса из разных регионов России отправлять свою продукцию в Китай и страны Юго-Восточной Азии без смены рефрижераторного контейнера на всем пути следования, а также сэкономить время доставки благодаря отсутствию перегруза в промежуточных точках. Маршрут сервиса может проходить по морю через Владивосток и Санкт-Петербург, а также через сухопутные пограничные переходы.
Главное таможенное управление Китая в 2023 году после 15-летнего запрета разрешило ввоз свинины из России. В конце февраля 2024 года китайский регулятор выдал право на поставки такого мяса трем российским компаниям — «СК Короча» (входит в «Мираторг»), «Тамбовскому бекону» (входит в «Русагро») и Великолукскому мясокомбинату. В начале марта была отгружена первая партия свиных субпродуктов российского производства в Китай объемом 27 тонн.
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