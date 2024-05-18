Россия отправила в Китай первый «Мясной шаттл»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российский экспортный центр (РЭЦ) и транспортная группа FESCO отправили в Китай первый поезд нового торгово-логистического сервиса «Мясной шаттл». Об этом сообщила ТАСС генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Поезд с говядиной производства агрохолдинга «Мираторг» идет из Брянска в Шанхай. Вес груза составил 464 тонны. Никишина выразила уверенность, что сервис «Мясной шаттл» будет пользоваться спросом на китайском рынке.

РЭЦ и FESCO подписали соглашение об организации «Мясного шаттла» 19 марта. Председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов считает, что новое логистическое решение будет актуальным и востребованным, а также продолжит программу развития экспорта российской агропродукции.

«Мясной шаттл» позволяет производителям мяса из разных регионов России отправлять свою продукцию в Китай и страны Юго-Восточной Азии без смены рефрижераторного контейнера на всем пути следования, а также сэкономить время доставки благодаря отсутствию перегруза в промежуточных точках. Маршрут сервиса может проходить по морю через Владивосток и Санкт-Петербург, а также через сухопутные пограничные переходы.

Главное таможенное управление Китая в 2023 году после 15-летнего запрета разрешило ввоз свинины из России. В конце февраля 2024 года китайский регулятор выдал право на поставки такого мяса трем российским компаниям — «СК Короча» (входит в «Мираторг»), «Тамбовскому бекону» (входит в «Русагро») и Великолукскому мясокомбинату. В начале марта была отгружена первая партия свиных субпродуктов российского производства в Китай объемом 27 тонн.