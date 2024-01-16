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Общество ,  
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Россия отменила ограничения на ввоз мяса и молока из Казахстана

Россия отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана
Фото: Сергей Медведев / ТАСС
Фото: Сергей Медведев / ТАСС

С 15 января 2024 года Россия отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана по итогам декабрьских переговоров между министрами сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым и Айдарбеком Сапаровым. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Казахстана.

Информацию подтвердили РБК в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. «Россельхознадзор с 15 января отменил временные ограничения на ввоз животных, предназначенных для убоя, и всей животноводческой продукции, полученной от восприимчивых к ящуру животных, из пяти зон Казахстана, имеющих официальный статус ВОЗЖ благополучия по ящуру с вакцинацией», — сообщили в ведомстве.

Теперь в Россию можно экспортировать говядину, баранину, свинину, мясную продукцию, молоко и молочную продукцию.

В январе 2022 года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана из-за ящура.

Россельхознадзор запретил ввоз мяса из Казахстана
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Фото:Шамиль Жуматов / Reuters

Кроме того, комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана с 16 января отменяет ранее введенные ограничения на ввоз в страну животных и птицы, мясной, молочной и всех видов птицеводческой продукции с территории 26 регионов России.

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