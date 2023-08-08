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Белоруссия ввела ограничения на экспорт мяса из-за II Игр стран СНГ

Россельхознадзор: Белоруссия ввела ограничения на экспорт мяса из-за II Игр стран СНГ

Временные ограничения на экспорт мяса в Белоруссии ввели для удовлетворения внутреннего спроса в период проведения II Игр стран СНГ, сообщили в Россельхознадзоре со ссылкой на заместителя Минсельхозпрода Белоруссии Ивана Смильгиня.

Ограничения не связаны с распространением птичьего гриппа в республике, сообщили в ведомстве.

«Российский рынок не зависит от импорта птицеводческой продукции», — подчеркнули в Россельхознадзоре. В ведомстве отметили, что отечественные производители «в полной мере обеспечивают данной продукцией потребителей» как внутри страны, так из-за ее пределами. Россия активно «экспортируют избыточные объемы производства» в том числе Китай, Саудовскую Аравию и Белоруссию, отметили в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что в Белоруссию «в среднем поставляется около 200 тыс. т. птицеводческой продукции», тогда как внутри России производится более 5 млн т.

Ограничения на экспорт ввели с 1 августа. Накануне Смильгинь сообщил, что с трех птицефабрик эти ограничения уже сняты. Также сняты ограничения на поставку на внешние рынки мяса утки, индюшатины. «Запрет на экспорт может быть снят даже на текущей неделе. Главное — получить от наших производителей гарантию, что они обеспечат под полную потребность наши торговые сети как тушкой бройлера, так и мясом разделки», — отметил замминистра.

Он добавил, что ограничения ввели, чтобы «необходимостью обеспечить жителей нашей страны» и гостей в рамках Игр стран СНГ. «Плюс мы учитывали ценовой фактор на внешних рынках и желание наших производителей больше вывезти за рубеж. Но в первую очередь на решение повлиял наплыв гостей», — говорил Смильгинь.

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II Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа. В программе соревнований 20 видов спорта, в них принимают участие свыше 2 тыс. спортсменов.

Теги
Белоруссия экспорт Россельхознадзор
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