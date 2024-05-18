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Бизнес ,  
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Кудрин назвал важным этапом первый этап сделки по бизнесу «Яндекса»

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Советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин прокомментировал завершение первого этапа сделки по продаже бизнеса Yandeх N.V. в России.

«Вчера прошли важный этап. Контроль у российских акционеров и менеджмента «Яндекса», — написал Кудрин в своем телеграм-канале.

Нидерландская компания Yandex N.V., которая была головной компанией для группы «Яндекс», закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России 17 мая. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс».

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс», еще 3,7% последней принадлежит ее «дочке» — ООО «Яндекс.Технологии». Они будут использоваться для будущей мотивационной программы сотрудников.

В начале февраля Yandex N.V. объявила, что договорилась продать российский бизнес консорциуму инвесторов. Сумма сделки составит 475 млрд руб. и учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости (это требование комиссии по контролю за иностранными инвестициями).

Покупателем является ЗПИФ «Консорциум.Первый». Его пайщики — менеджеры «Яндекса», а также структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова.

В течение семи недель после первого этапа сделки должно произойти закрытие второго этапа: Yandex N.V. продаст оставшуюся долю в российском бизнесе за 108 млн своих акций класса А и сумму до 135 млрд руб. в юанях. «Яндекс» ожидает полностью закрыть сделку в июле этого года.

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Алексей Кудрин

экономист, бывший глава Минфина и Счетной палаты, советник по корпоративному развитию «Яндекса»
12 октября 1960 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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