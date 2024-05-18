В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей дома не подходить к окнам и спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто на улице — спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ракетную опасность отменили спустя восемь минут.

В 6:43 мск ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области, ее отменили спустя 13 минут. ТАСС передает, что во время ракетной опасности в Белгороде прозвучал взрыв. Агентство «РИА Новости» сообщило о нескольких взрывах, которые можно было услышать в центре города.

В Белгороде и Белгородском районе за ночь дважды объявили ракетную опасность.

В последнее время участились атаки на Белгородскую область, в частности административный центр и окрестности.

За 17 мая тревогу в Белгороде объявили шесть раз. Минобороны сообщило о сбитой ракете «Точка-У» над регионом. Вечером во время действия сигнала опасности средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадали два человека, были повреждения как в административном центре, так и в Белгородском районе.