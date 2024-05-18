В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность второй раз за ночь
В Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — напомнил он в телеграм-канале.
Ракетную опасность отменили спустя четыре минуты. В предыдущий раз тревогу объявляли в 1:25 мск, ее также отменили спустя четыре минуты.
В последнее время участились атаки на Белгородскую область, в частности административный центр и окрестности. В ночь на 17 мая в регионе дважды объявляли ракетную опасность. Утром Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 102 дронов, в том числе шести — над Белгородской областью.
За 17 мая тревогу в Белгороде объявляли шесть раз. Минобороны сообщало о сбитой ракете «Точка-У» над регионом. Вечером во время действия сигнала опасности средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадали два человека, есть повреждения как в административном центре, так и в Белгородском районе, рассказывал Гладков.
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