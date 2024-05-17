 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

В США сочли операцию в Рафахе помехой для своих целей на Ближнем Востоке

WP: операция Израиля в Рафахе помешает США достичь целей на Ближнем Востоке
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Наступление Израиля на Рафах не гарантирует победы над ХАМАС и может подорвать более масштабные цели США на Ближнем Востоке, пишет WP. По данным издания, Вашингтон «теряет шансы» убедить еврейское государство изменить стратегию
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Наступление Израиля на Рафах не оправдывает затраты с точки зрения человеческих жизней и разрушений, не гарантирует победы над палестинским движением ХАМАС и в конечном итоге подорвет более масштабные цели США на Ближнем Востоке, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, высшие должностные лица Белого дома, которые отправятся в Израиль в предстоящие выходные, «теряют все шансы убедить правительство Биньямина Нетаньяху принять их видение того, как положить конец войне в Газе и установить прочный мир». Главные разногласия заключаются в том, возможно ли военным путем уничтожить ХАМАС и является ли создание Палестинского государства «капитуляцией перед террористами или единственным способом завершить десятилетия насилия».

«В каком-то смысле мы боремся за то, что такое победа в теории, — приводит WP слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла. — Когда мы слушаем израильских лидеров, они говорят в основном об идее какой-то сокрушительной победы на поле боя, тотальной победе. Я не думаю, что это вероятно или возможно».

В свою очередь, Нетаньяху в интервью CNBC называл решение о создании двух государств «величайшей наградой для террористов». По его словам, Израилю необходимо установить контроль над всей территорией сектора Газа, в противном случае ее «немедленно захватят боевики и Иран». «Нельзя оставить ХАМАС там и говорить о дне после, потому что у нас не будет дня после», — сказал он.

В Белом доме считают, что такой сценарий не приведет к концу противостояния: «Ослабленное, но тлеющее движение ХАМАС поддержат разгневанные палестинцы, чью территорию разрушили, а права вновь ущемили». Официальные лица США признали, что убедить Израиль изменить выбранный курс стало намного сложнее из-за провала поддерживаемых Вашингтоном переговоров, пишет WP. Они предполагают временное прекращение огня в обмен на освобождение израильских заложников.

Вместе с тем США удалось убедить арабские страны Персидского залива, в первую очередь Саудовскую Аравию, нормализовать отношения с Израилем «в качестве долгосрочной гарантии безопасности против Ирана» и его союзников, включая ХАМАС, и помочь восстановить Газу как часть нового Палестинского государства, пишет WP. Однако никто не согласился предоставить свои войска для формирования безопасности в анклаве после боевых действий, сказал изданию бывший высокопоставленный военный чиновник США. Причиной стало отсутствие четких представлений об условиях Израиля, уточнил он.

Как США пытаются предотвратить полномасштабное наступление ЦАХАЛ на Рафах
Политика
Фото:Hatem Khaled / Reuters
6 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в Рафахе и взяла под контроль район города, прилегающий к одноименному контрольно-пропускному пункту на границе с Египтом и единственный, через который оказывалась гуманитарная помощь в секторе Газа. Жителей призвали эвакуироваться в специальную гуманитарную зону Аль-Муаси.

ЦАХАЛ наносит по Рафаху точечные удары с воздуха и земли. По версии израильских властей, там укрываются четыре батальона ХАМАС и содержатся 132 израильских заложника (37 из них считаются погибшими).

В Каире в этот момент проходят переговоры об обмене пленниками между ХАМАС и Израилем. По словам президента США Джо Байдена, договоренность о прекращении огня в секторе Газа можно достичь «хоть завтра», если палестинское движение освободит израильских заложников.

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Палестина Израиль Рафах США сектор Газа ХАМАС

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Как США пытаются предотвратить полномасштабное наступление ЦАХАЛ на Рафах
Политика
Власти Израиля одобрили «ограниченное расширение» операции в Рафахе
Политика
Глава Минобороны Израиля назвал условия прекращения операции в Рафахе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
«Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на поставку самолетов Ту-214 Бизнес, 09:01
Путин и Си Цзиньпин тет-а-тет обсудили Украину Политика, 08:59
«Расплата за годы ошибок». Снизится ли рекордная инфляция 70% в Турции Pro, 08:53
Путин пригласил китайских политиков и инвесторов на ВЭФ во Владивостоке Политика, 08:45
МИД счел неактуальными гарантии безопасности с Западом 2021 года Политика, 08:39
Девять кругов управленческого ада. Как выбраться из каждого Pro, 08:38
В США сочли операцию в Рафахе помехой для своих целей на Ближнем Востоке Политика, 08:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине Политика, 08:26
Путин заявил о готовности предоставить льготы инвесторам из Китая Экономика, 08:23
Стали известны сроки выхода GTA VI Технологии и медиа, 08:07
Чемезов объяснил интерес к ЧЭМК: без этого самолеты и пушки не построим Бизнес, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:50
«Коммерсантъ» узнал, что Шойгу не сразу пустили в китайский парламент Политика, 07:46
В Севастополе отменили занятия в школах после ночной атаки дронов Общество, 07:37