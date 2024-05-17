В США сочли операцию в Рафахе помехой для своих целей на Ближнем Востоке

Наступление Израиля на Рафах не гарантирует победы над ХАМАС и может подорвать более масштабные цели США на Ближнем Востоке, пишет WP. По данным издания, Вашингтон «теряет шансы» убедить еврейское государство изменить стратегию

Фото: Amir Cohen / Reuters

Наступление Израиля на Рафах не оправдывает затраты с точки зрения человеческих жизней и разрушений, не гарантирует победы над палестинским движением ХАМАС и в конечном итоге подорвет более масштабные цели США на Ближнем Востоке, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, высшие должностные лица Белого дома, которые отправятся в Израиль в предстоящие выходные, «теряют все шансы убедить правительство Биньямина Нетаньяху принять их видение того, как положить конец войне в Газе и установить прочный мир». Главные разногласия заключаются в том, возможно ли военным путем уничтожить ХАМАС и является ли создание Палестинского государства «капитуляцией перед террористами или единственным способом завершить десятилетия насилия».

«В каком-то смысле мы боремся за то, что такое победа в теории, — приводит WP слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла. — Когда мы слушаем израильских лидеров, они говорят в основном об идее какой-то сокрушительной победы на поле боя, тотальной победе. Я не думаю, что это вероятно или возможно».

В свою очередь, Нетаньяху в интервью CNBC называл решение о создании двух государств «величайшей наградой для террористов». По его словам, Израилю необходимо установить контроль над всей территорией сектора Газа, в противном случае ее «немедленно захватят боевики и Иран». «Нельзя оставить ХАМАС там и говорить о дне после, потому что у нас не будет дня после», — сказал он.

В Белом доме считают, что такой сценарий не приведет к концу противостояния: «Ослабленное, но тлеющее движение ХАМАС поддержат разгневанные палестинцы, чью территорию разрушили, а права вновь ущемили». Официальные лица США признали, что убедить Израиль изменить выбранный курс стало намного сложнее из-за провала поддерживаемых Вашингтоном переговоров, пишет WP. Они предполагают временное прекращение огня в обмен на освобождение израильских заложников.

Вместе с тем США удалось убедить арабские страны Персидского залива, в первую очередь Саудовскую Аравию, нормализовать отношения с Израилем «в качестве долгосрочной гарантии безопасности против Ирана» и его союзников, включая ХАМАС, и помочь восстановить Газу как часть нового Палестинского государства, пишет WP. Однако никто не согласился предоставить свои войска для формирования безопасности в анклаве после боевых действий, сказал изданию бывший высокопоставленный военный чиновник США. Причиной стало отсутствие четких представлений об условиях Израиля, уточнил он.

6 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в Рафахе и взяла под контроль район города, прилегающий к одноименному контрольно-пропускному пункту на границе с Египтом и единственный, через который оказывалась гуманитарная помощь в секторе Газа. Жителей призвали эвакуироваться в специальную гуманитарную зону Аль-Муаси.

ЦАХАЛ наносит по Рафаху точечные удары с воздуха и земли. По версии израильских властей, там укрываются четыре батальона ХАМАС и содержатся 132 израильских заложника (37 из них считаются погибшими).

В Каире в этот момент проходят переговоры об обмене пленниками между ХАМАС и Израилем. По словам президента США Джо Байдена, договоренность о прекращении огня в секторе Газа можно достичь «хоть завтра», если палестинское движение освободит израильских заложников.