В Туапсе локализовали пожар на НПЗ после падения беспилотника
Возгорание, возникшее в результате падения беспилотника на территории НПЗ в Туапсе, локализовали, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению. <...> Пожар локализован», — уточнили в оперштабе.
Пострадавших при атаке двух украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру города нет.
Атаке беспилотников за ночь на 17 мая подверглись также Севастополь и Новороссийск. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, массированную атаку смогли отразить с помощью военных, флота и сил ПВО, были уничтожены десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров, выпущенных со стороны Украины.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что силы ПВО также подавили свыше десятка дронов. В городе «возникли локальные возгорания». На фоне атаки мэр города Андрей Кравченко призвал жителей не выходить из дома и не приближаться к окнам.
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