Оперштаб: в Туапсе локализовали пожар, возникший при атаке беспилотников

В Туапсе локализовали пожар на НПЗ после падения беспилотника

Возгорание, возникшее в результате падения беспилотника на территории НПЗ в Туапсе, локализовали, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению. <...> Пожар локализован», — уточнили в оперштабе.

Пострадавших при атаке двух украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру города нет.

Атаке беспилотников за ночь на 17 мая подверглись также Севастополь и Новороссийск. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, массированную атаку смогли отразить с помощью военных, флота и сил ПВО, были уничтожены десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров, выпущенных со стороны Украины.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что силы ПВО также подавили свыше десятка дронов. В городе «возникли локальные возгорания». На фоне атаки мэр города Андрей Кравченко призвал жителей не выходить из дома и не приближаться к окнам.