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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность во второй раз за ночь

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем, кто находится на улице, он посоветовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

О запуске сирен ракетной опасности Гладков сообщил во второй раз за ночь: ранее ее объявили в 0:31 мск, а отменили спустя 21 минуту — в 0:52 мск. До этого в регионе также несколько раз объявляли ракетную опасность.

Позже ракетную опасность объявили также в Шебекино и в Шебекинском городском округе Белгородской области.

Ракетная опасность в Белгородской области действовала девять минут
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В связи с этим власти регионов стали объявлять о ракетной опасности или опасности атаки дрона.

В ночь на 17 мая в белгородском поселке Октябрьский погибли мать и ее четырехлетний сын в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль. Водитель и отец ребенка получили ранения, их жизни ничего не угрожает.

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Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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