Ракетная опасность в Белгородской области действовала девять минут
Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в 13:00 мск.
Глава региона попросил местных жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, губернатор призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Через девять минут глава региона сообщил об отмене режима ракетной опасности.
Ночью сигнал также действовал во всем регионе, утром его объявляли в Белгороде и Белгородском районе.
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