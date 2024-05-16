Ракетная опасность в Белгородской области действовала девять минут

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Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в 13:00 мск.

Глава региона попросил местных жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, губернатор призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Через девять минут глава региона сообщил об отмене режима ракетной опасности.

Ночью сигнал также действовал во всем регионе, утром его объявляли в Белгороде и Белгородском районе.

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