В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

Сирены ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — рекомендовал Гладков. Он добавил, что жители, которые находятся на улице, должны спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ракетную опасность отменили спустя 21 минуту.

В Белгородской области за последние сутки несколько раз объявляли ракетную опасность. В последний раз ее запустили на территории всего региона в 23:37 мск. Спустя чуть менее 20 минут сигнал отменили.

Белгородская область после начала военной операции России на Украине регулярно подвергается атакам. В последние дни они усилились.

15 мая над регионом сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer и две противорадиолокационные ракеты HARM, а также два снаряда «Ольха» и девять беспилотников.