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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

Сирены ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — рекомендовал Гладков. Он добавил, что жители, которые находятся на улице, должны спуститься в укрытие или другое безопасное место. 

Ракетную опасность отменили спустя 21 минуту.

В Белгородской области за последние сутки несколько раз объявляли ракетную опасность. В последний раз ее запустили на территории всего региона в 23:37 мск. Спустя чуть менее 20 минут сигнал отменили.

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Фото:Global Look Press

Белгородская область после начала военной операции России на Украине регулярно подвергается атакам. В последние дни они усилились.

15 мая над регионом сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer и две противорадиолокационные ракеты HARM, а также два снаряда «Ольха» и девять беспилотников.

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Вячеслав Гладков ракетная опасность Белгород Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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