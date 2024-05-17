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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области мать с ребенком погибли при атаке дрона-камикадзе

Гладков: мать с ребенком погибли при атаке дрона-камикадзе на машину
Сюжет
Военная операция на Украине
Женщина погибла на месте в результате взрыва, ее четырехлетнего сына в критическом состоянии доставили в одну из больниц. Несмотря на усилия врачей, мальчик погиб
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Мать и ее четырехлетний сын погибли в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, дрон атаковал машину, в которой ехали четыре человека — водитель и семья из трех человек. Из-за взрыва женщина погибла на месте. Не дожидаясь бригады скорой помощи, отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до больницы в Белгороде, мальчик находился в критическом состоянии. Врачи сделали все возможное, чтобы его спасти, но мальчик умер, добавил Гладков.

«У отца шок, у него имеются ссадины, но от медицинской помощи он пока отказывается. Водитель машины получил осколочные ранения правой кисти», — уточнил губернатор.

Еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва началось возгорание одного из резервуаров, пожарные прибыли на место и потушили огонь.

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Фото:Яндекс.Карты

Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам и атакам беспилотников. В регионе регулярно объявляют ракетную опасность.

В ночь на 16 мая в городе Шебекино Белгородской области два человека пострадали в результате обстрела из реактивной системы залпового огня. Оба пострадавших — мирные жители, отметил Гладков. При обстреле на территории частного жилого домовладения в Шебекино загорелись гараж и легковой автомобиль.

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Вячеслав Гладков беспилотники Белгородская область погибшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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