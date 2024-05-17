В Белгородской области мать с ребенком погибли при атаке дрона-камикадзе
Мать и ее четырехлетний сын погибли в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, дрон атаковал машину, в которой ехали четыре человека — водитель и семья из трех человек. Из-за взрыва женщина погибла на месте. Не дожидаясь бригады скорой помощи, отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до больницы в Белгороде, мальчик находился в критическом состоянии. Врачи сделали все возможное, чтобы его спасти, но мальчик умер, добавил Гладков.
«У отца шок, у него имеются ссадины, но от медицинской помощи он пока отказывается. Водитель машины получил осколочные ранения правой кисти», — уточнил губернатор.
Еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва началось возгорание одного из резервуаров, пожарные прибыли на место и потушили огонь.
Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам и атакам беспилотников. В регионе регулярно объявляют ракетную опасность.
В ночь на 16 мая в городе Шебекино Белгородской области два человека пострадали в результате обстрела из реактивной системы залпового огня. Оба пострадавших — мирные жители, отметил Гладков. При обстреле на территории частного жилого домовладения в Шебекино загорелись гараж и легковой автомобиль.
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