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Финансы ,  
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ВТБ сообщил о мошеннической схеме с предложением продлить срок карты

ВТБ: мошенники предлагают продлить срок банковской карты и выводят деньги с них

Злоумышленники стали использовать новую схему финансового мошенничества в отношении клиентов ВТБ: во время звонков через мессенджеры с фальшивых банковских аккаунтов преступники убеждают пользователей продлить срок карты, который якобы заканчивается. Об этом предупредила пресс-служба ВТБ.

Потенциальной жертве присылают фишинговую ссылку и устанавливают на смартфон вредоносное программное обеспечение. Для того, чтобы «продлить» срок действия карты, от клиентов требуют озвучить код, который поступит в СМС. После этого мошенники получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут выводить деньги или оформлять кредиты от чужого имени.

«Похожие схемы мошенники уже использовались ранее, но предлагали заменить sim-карту и договор сотового оператора. Мы просим всех людей быть бдительнее, использовать защиту», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Он уточнил, что сейчас кредитная организация выдает клиентам карты на семь лет, но работают они бессрочно, и их не надо продлевать или заменять, если только это не связано с физическим износом.

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Фото:Black Salmon / Fotodom / Shutterstock

В апреле ВТБ предупреждал, что мошенники стали чаще связываться с потенциальными жертвами через мессенджеры, представляясь сотрудниками туристических компаний, сервисов по поиску и покупке авиабилетов и онлайн-бронированию отелей.

В телефонных разговорах злоумышленники просят собеседника присоединиться к онлайн-встрече, например, чтобы якобы пройти собеседование, и при этом включить демонстрацию экрана своего мобильного устройства. Так мошенники узнают, какие приложения установлены у клиента, и стараются получить к ним доступ.

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Теги
ВТБ мошенничество кража данных

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Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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