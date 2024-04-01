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ВТБ предупредил о «туристических» схемах мошенников

ВТБ: мошенники стали чаще представляться сотрудниками туристических компаний
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Накануне сезона отпусков мошенники стали чаще связываться с потенциальными жертвами через мессенджеры, представляясь сотрудниками туристических компаний, сервисов по поиску и покупке авиабилетов и онлайн-бронированию отелей. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении ВТБ.

Мошенники предлагают заработать деньги, оставляя оценки по качеству работы отелей якобы для привлечения новых клиентов. В ходе телефонных звонков злоумышленники просят собеседника присоединиться к онлайн-встрече, например, чтобы якобы пройти собеседование, и при этом включить демонстрацию экрана своего мобильного устройства. Так злоумышленники видят, какие приложения установлены у потенциальной жертвы, и стараются получить к ним доступ.

В частности, мошенники просят оформить карту в банковском приложении для совершения покупок по ложной вакансии «тайного покупателя». Поскольку на экране телефона включена демонстрация экрана, злоумышленники видят все поступающие в SMS коды для доступа к личному кабинету онлайн-банка или вывода денег. Как только жертва оплатит покупки, общение прекращается, а вернуть деньги оказывается невозможно.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов отметил, что подобные схемы обмана действуют уже несколько лет, но они стали актуальнее у мошенников в преддверии туристического сезона. По оценке специалистов ВТБ, жалобы клиентов банка на подобные звонки увеличились с начала года более чем на 30%.

В ВТБ рекомендовали сразу удалять любые сомнительные сообщения, обещающие легкий доход, и не поддерживать беседу с неизвестными. «Если после определенных манипуляций вы понимаете, что попали в ловушку, — немедленно позвоните в банк проверки операций по картам и счетам или сделайте это самостоятельно через «ВТБ Онлайн», — посоветовал Чугунов.

В середине февраля в ВТБ рассказали, что мошенники стали использовать старые голосовые сообщения из существующих переписок, чтобы обманывать жертв. Схема предполагает взлом аккаунта жертвы в мессенджере и изучение переписки со знакомыми и коллегами. Мошенники подбирают подходящего собеседника, связываются с ним с помощью текстового сообщения от имени владельца аккаунта.

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Чтобы войти в доверие, злоумышленники завязывают переписку на старую тему, для убедительности отправляют старые голосовые сообщения, а потом просят помочь деньгами, например одолжить на один день. В ВТБ рекомендовали удалять голосовые сообщения из чатов после прослушивания или поставить опцию их автоудаления.

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ВТБ мошенники мошенничество туристическое агентство Авиабилеты отели
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