Губернатор Севастополя рассказал о последствиях ударов ракетами ATACMS
Несколько домов получили повреждения в Севастополе в результате удара ракетами ATACMS со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«В одном из ТСН СНТ (товариществ собственников недвижимости садового некоммерческого товарищества. — РБК) на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашины», — написал он.
Кроме того, в доме в другом товариществе собственников жилья взрывная волна выбила шесть окон. В результате атаки никто не пострадал, сообщил Развожаев.
Ракеты ATACMS над территорией Крыма сбили поздним вечером 15 мая. Силы ПВО уничтожили пять ракет этого типа. Вечером того же дня в регионе объявляли воздушную тревогу.
В предыдущий раз регион подвергался воздушной атаке в ночь на 15 мая. Над Крымом уничтожили 10 ракет ATACMS, а губернатор сообщил, что близ Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.
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