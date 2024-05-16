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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Севастополя рассказал о последствиях ударов ракетами ATACMS

Глава Севастополя Развожаев: в городе из-за прилетов ATACMS повреждены дома
Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Несколько домов получили повреждения в Севастополе в результате удара ракетами ATACMS со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«В одном из ТСН СНТ (товариществ собственников недвижимости садового некоммерческого товарищества. — РБК) на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашины», — написал он.

Кроме того, в доме в другом товариществе собственников жилья взрывная волна выбила шесть окон. В результате атаки никто не пострадал, сообщил Развожаев.

Силы ПВО сбили над Крымом пять ATACMS
Политика
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Ракеты ATACMS над территорией Крыма сбили поздним вечером 15 мая. Силы ПВО уничтожили пять ракет этого типа. Вечером того же дня в регионе объявляли воздушную тревогу.

В предыдущий раз регион подвергался воздушной атаке в ночь на 15 мая. Над Крымом уничтожили 10 ракет ATACMS, а губернатор сообщил, что близ Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.

Губернатор Севастополя рассказал о последствиях ударов ракетами ATACMS
Губернатор Севастополя рассказал о последствиях ударов ракетами ATACMS

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Военная операция на Украине Крым Россия
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Читать
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