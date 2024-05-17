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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь

Развожаев: в Севастополе отражают атаку беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Развожаева, несколько объектов уже уничтожили. Военные используют стрелковое оружие
Фото: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев (Фото: Александр Казаков / ТАСС)
Фото: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

В Севастополе военные отражают атаку беспилотников, используется стрелковое оружие, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет», — уточнил Развожаев. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

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Политика
Михаил Развожаев

В мае атаки на Севастополь участились, зачастую они происходят ночью с использованием как беспилотников, так и ракет.

В ночь на 15 мая системы ПВО Севастополя также отразили массированную атаку со стороны Украины. Развожаев сообщил, что в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе, пострадавших не было. Еще несколько ракет сбили над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.

До этого губернатор сообщил о работе ПВО, призвав жителей Севастополя уйти с открытого пространства, поскольку «основную опасность представляют осколки».

По данным Минобороны России, ВСУ несколько раз отправляли беспилотники самолетного типа и обстреливали территорию России из реактивных систем залпового огня «Ольха».

В ночь на 16 мая средства ПВО сбили пять ракет ATACMS над территорией Крыма. По словам Развожаева, на Северной стороне повреждения получили два частных дома и машина, в еще одном доме были повреждены шесть окон. Пострадавших не было.

Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь
Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь

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Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

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