Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь
В Севастополе военные отражают атаку беспилотников, используется стрелковое оружие, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет», — уточнил Развожаев. Он призвал жителей сохранять спокойствие.
В мае атаки на Севастополь участились, зачастую они происходят ночью с использованием как беспилотников, так и ракет.
В ночь на 15 мая системы ПВО Севастополя также отразили массированную атаку со стороны Украины. Развожаев сообщил, что в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе, пострадавших не было. Еще несколько ракет сбили над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.
До этого губернатор сообщил о работе ПВО, призвав жителей Севастополя уйти с открытого пространства, поскольку «основную опасность представляют осколки».
По данным Минобороны России, ВСУ несколько раз отправляли беспилотники самолетного типа и обстреливали территорию России из реактивных систем залпового огня «Ольха».
В ночь на 16 мая средства ПВО сбили пять ракет ATACMS над территорией Крыма. По словам Развожаева, на Северной стороне повреждения получили два частных дома и машина, в еще одном доме были повреждены шесть окон. Пострадавших не было.
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