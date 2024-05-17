 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Маск обвинил США в подталкивании России, Китая и Ирана создать альянс

Маск: США подталкивают Россию, Китай, КНДР и Иран создать альянс

Власти США подталкивают Россию, Китай, КНДР и Иран сплотиться, заявил предприниматель Илон Маск в своем X (Twitter).

Так он прокомментировал публикацию о том, что президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Маск согласился с мнением пользователя о том, что западные страны столкнулись с альянсом, в который вошли Китай, Россия, Иран и Северная Корея.

«Америка вынуждает их создать альянс», — отметил предприниматель.

Бывший замглавы НАТО и посол США предупредил о крушении альянса
Политика
Дональд Трамп

Издание Politico в 2023 году писало, что Россия, Китай и Иран начали объединяться под давлением США после введения санкций против всех трех стран. Власти США неоднократно обвиняли и Китай, и Иран помогают России в военном плане, однако все стороны отвергали эти обвинения.

В марте того же года Россия, Китай и Иран провели военно-морские учения в Оманском заливе. Как уточнили в китайском Минобороны, учения «помогут углубить сотрудничество между военно-морскими силами стран-участниц, еще раз продемонстрируют готовность и способность совместно поддерживать безопасность на море и активно строить сообщество общего будущего».

В 2024 году три страны повторили военно-морские учения. Цель учений — укрепление безопасности в регионе, обмен опытом и расширение сотрудничества между странами-участницами.

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Теги
Персоны
Илон Маск Россия Китай Иран КНДР США
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Маск ответил на предложение Кинга о поединке Путина и Зеленского
Политика
Иран ввел санкции против главы Минобороны Великобритании
Политика
Путин описал отношения с КНР словами «русский с китайцем — братья навек»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине в Швейцарии Политика, 01:22
«Ъ» узнал о 17-летнем сроке колонии для организатора ЧВК ЕНОТ из ФСБ Общество, 01:10
РБК запустил проект о вине и объявил о партнерстве с Артуром Саркисяном «РБК Вино», 00:50
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности Политика, 00:42
Мэр Днепра заявил о риске остановки общественного транспорта из-за броней Политика, 00:40
В Харькове прогремели четыре взрыва Политика, 00:31
Маск обвинил США в подталкивании России, Китая и Ирана создать альянс Политика, 00:16
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Чемезов рассказал о новом варианте названия для Superjet Бизнес, 00:10
Делимханов заявил, что сбежавшую чеченку вернут семье Политика, 00:06
Переплата по ипотеке на вторичное жилье в Москве почти удвоилась за год Недвижимость, 00:01
Главе «Телеспорта» Петру Макаренко предъявили обвинение в мошенничестве Технологии и медиа, 00:00
Доля рубля при расчетах с Европой за экспорт достигла рекорда Финансы, 00:00
В ОНК Москвы заявили, что сбежавшая из Чечни девушка покинула полицию Общество, 16 мая, 23:42
Президент Словакии сообщил, что Фицо помнит обстоятельства покушения Политика, 16 мая, 23:29