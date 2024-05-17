Маск обвинил США в подталкивании России, Китая и Ирана создать альянс

Власти США подталкивают Россию, Китай, КНДР и Иран сплотиться, заявил предприниматель Илон Маск в своем X (Twitter).

Так он прокомментировал публикацию о том, что президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Маск согласился с мнением пользователя о том, что западные страны столкнулись с альянсом, в который вошли Китай, Россия, Иран и Северная Корея.

«Америка вынуждает их создать альянс», — отметил предприниматель.

Издание Politico в 2023 году писало, что Россия, Китай и Иран начали объединяться под давлением США после введения санкций против всех трех стран. Власти США неоднократно обвиняли и Китай, и Иран помогают России в военном плане, однако все стороны отвергали эти обвинения.

В марте того же года Россия, Китай и Иран провели военно-морские учения в Оманском заливе. Как уточнили в китайском Минобороны, учения «помогут углубить сотрудничество между военно-морскими силами стран-участниц, еще раз продемонстрируют готовность и способность совместно поддерживать безопасность на море и активно строить сообщество общего будущего».

В 2024 году три страны повторили военно-морские учения. Цель учений — укрепление безопасности в регионе, обмен опытом и расширение сотрудничества между странами-участницами.