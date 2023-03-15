Россия, Иран и Китай проведут военно-морские учения

В Китае сочли, что военные учения с Россией и Ираном близ Персидского залива «придадут позитивную энергию региональному миру и стабильности». Около месяца назад Россия провела морские учения с Китаем и ЮАР

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Военно-морские силы России, Ирана и Китая с 15 по 19 марта проведут в Оманском заливе военно-морские учения «Пояс морской безопасности-2023», в которых примут участие «и другие страны», говорится на сайте китайского Министерства обороны.

План учений разработали на основании двух предыдущих морских маневров трех стран, прошедших в 2019-м и в прошлом году. Китай направил на нынешние учения эсминец с управляемыми ракетами «Наннин».

«Эти учения помогут углубить практическое сотрудничество между военно-морскими силами стран-участниц, еще раз продемонстрируют готовность и способность совместно поддерживать безопасность на море и активно строить сообщество общего будущего на море, а также придадут позитивную энергию региональному миру и стабильности», — сообщили в министерстве.

Бывший посол России в Иране Леван Джагарян говорил, что в ходе учений отработают действия по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбу с морскими пиратами. В январе прошлого года в иранском порту Чахбехар встал на стоянку отряд кораблей Тихоокеанского флота: ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома».

В конце минувшего февраля в акватории Индийского океана прошли совместные учения России, Китая и ЮАР. В Минобороны последней говорили, что маневры помогут «повысить уровень координации и сотрудничества между военно-морскими силами трех стран-участниц». В США выразили беспокойство решением ЮАР проворить военные учения с Россией, пока та проводит военную операцию на Украине.