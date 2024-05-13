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Бывший замглавы НАТО и посол США предупредил о крушении альянса

Экс-посол США Вершбоу предупредил о риске крушения НАТО из-за Трампа
Трамп в случае переизбрания президентом США может вывести страну из НАТО либо существенно ослабить альянс, что приведет к последствиям не только в Европе, но и в Азии, считают авторы Foreign Affairs
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Американские чиновники и законодатели обеспокоены, что экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания может либо вывести страну из НАТО, либо резко ослабить альянс, формально не выходя из него. Об этом говорится в статье бывшего посла США в России, экс-заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу и аналитиков Ханса Биннендейка и Ричарда Д. Хукера-младшего для Foreign Affairs.

Трамп считает НАТО устаревшей организацией. Во время пребывания на посту президента (2016–2020) он критиковал союзников по военному блоку за недостаточные расходы на оборону и грозил, что из-за этого не стал бы помогать им в случае возможного нападения России. Таким образом, считают авторы, он не готов следовать ст. 5 Вашингтонского договора, в соответствии с которой нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.

Власти России, хотя и говорили о «нулевой отметке» в отношениях с Североатлантическим альянсом, подчеркивали, что не хотят воевать с НАТО, — как заявлял президент Владимир Путин, у Москвы в этом нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного». В похожем ключе высказывались в Минобороны. В Кремле при этом предупреждали о неизбежности конфликта с НАТО в случае появления войск альянса на Украине.

Кремль предупредил об огромной опасности ввода войск НАТО на Украину
Политика
Фото:Omer Messinger / Getty Images

По мнению авторов Foreign Affairs, второй президентский срок Трампа может отрицательно сказаться на европейской безопасности и приведет к «катастрофическим последствиям», если он решит приостановить финансирование НАТО, отзовет командующих американской армией из Европы или решит заблокировать принятие решений в Североатлантическом совете (главном совещательном органе НАТО).

Ослабленному альянсу будет сложно сдерживать Россию, альянс лишится большей части своего военного преимущества, полагают авторы Foreign Affairs. Оборонная промышленность Европы «остается сильно фрагментированной», и на то, чтобы укрепить военный потенциал в условиях отсутствия поддержки США, европейским странам понадобится не менее пяти лет, считают они.

Без США в НАТО будет трудно поддерживать сплоченность и единство: как пишут Вершбоу и его коллеги, чтобы члены альянса пришли к консенсусу по ряду вопросов, необходимо участие Вашингтона и «вряд ли какая-либо другая страна альянса могла бы сыграть эту роль». По мнению авторов, высока вероятность, что «альянс полностью развалится», последствия коснутся не только Европы, но и союзников США в Азии — Японии и Южной Кореи. Если страны не будут уверены в том, что Соединенные Штаты исполнят обязательства перед тихоокеанскими союзниками, они могут начать использовать ядерное оружие на фоне угроз со стороны Китая и Северной Кореи, что «подорвет хрупкую стабильность» в регионе.

В феврале New York Times писала, что европейские чиновники начали неофициальные обсуждения, сможет ли альянс существовать без лидерства США. В особенности их обеспокоил растущий пессимизм по поводу продолжения оказания США помощи Украине — сейчас американская сторона является крупнейшим донором Киева, на втором месте Германия.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Александр Вершбоу США НАТО
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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