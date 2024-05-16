 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Покушение на Фицо ,  
0 

Премьер Польши сообщил об угрозах после покушения на Фицо

Премьер Польши Дональд Туск сообщил об угрозах после покушения на Фицо
Сюжет
Покушение на Фицо
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об угрозах после покушения на его словацкого коллегу. Роберт Фицо был ранен 15 мая
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об угрозах после покушения на его словацкого коллегу Роберта Фицо.

«Вчера этого было много», — написал Туск в соцсети X (бывший Twitter), говоря о скриншоте комментария, в котором сказано: «Сегодня словаки дали нам пример того, что следует делать с Дональдом Туском, если он решит не осуществлять план инвестиции в крупный аэропорт в центральной Польше».

Покушение на Фицо произошло накануне, 15 мая. После выездного заседания правительства в городе Гандлова премьер вышел к людям, и один из мужчин несколько раз выстрелил в политика. Одна пуля попала ему в живот, другая — в бедренную кость, третья — в плечо. Фицо оперировали пять часов, его ждет еще одна операция.

Нападавший был задержан на месте происшествия. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, ему грозит пожизненный срок. Цинтула признался в содеянном и рассказал в ходе допроса, что нападение готовилось «за пару дней». По данным МВД, он пошел на преступление из-за недовольства итогами президентских выборов, которые прошли в апреле. Победу на них одержал спикер парламента страны Петер Пеллегрини (53%), близкий к Фицо.

«Теперь мы стоим на грани гражданской войны», — оценил ситуацию глава МВД Матуш Шутай-Эшток.

На премьера Словакии совершено покушение. Чем известен Роберт Фицо
Политика
Роберт Фицо

Роберт Фицо считается пророссийским политиком. После начала военной операции на Украине он выступил с критикой западной поддержки Киева, возложив на него вину за начало конфликта. В ноябре 2023 года Словакия прекратила оказывать Украине военную помощь, но продолжила предоставлять гуманитарную.

После инцидента в Словакии Дональд Туск выразил поддержку Фицо. «Шокирующие новости из Словакии. Роберт, мои мысли с тобой в этот очень тяжелый момент», — написал польский премьер в X.

Дональду Туску удалось вернуться на должность премьера страны в декабре 2023-го. Выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши — сейм и сенат — прошли 15 октября 2023 года. По их итогам в сейм прошли правившая на тот момент «Право и справедливость» с 35,38% голосов, оппозиционный альянс «Гражданская коалиция» с 30,7%, «Третий путь» с 14,4%, «Левые» с 8,61% и «Конфедерация» с 7,16%.

В МВД Словакии заявили о риске гражданской войны после покушения на Фицо
Политика
Фото:Radovan Stoklasa / Reuters

Три оппозиционных объединения — «Гражданская коалиция», «Левые» и «Третий путь» — 10 ноября подписали коалиционное соглашение о формировании правительства во главе с Дональдом Туском. В общей сложности они располагают 248 местами в сейме из 460 при 194 у «Права и справедливости», которая теперь представляет оппозицию.

Придя к власти, Туск в отличие от Фицо, наоборот, пообещал вернуть «поправевшую» при консерваторах Польшу на европейский путь. В настоящее время его правительство занимается рядом реформ, которые призваны примирить Варшаву и Брюссель.

Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии

Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов

Минобороны сообщило о взятии Работино

Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией

Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте

Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео

Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров

Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться

«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания

На Сахалине нашли капсулу времени. Фото

Генерал Лапин получил новое назначение

Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Авторы
Теги
Мария Васильева Мария Васильева
Польша Словакия покушение Роберт Фицо Дональд Туск

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В Сербии задержали угрожавшего Вучичу мужчину после покушения на Фицо
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16:38
МВФ предупредил о рисках санкций против России Экономика, 19:24
Премьер Польши сообщил об угрозах после покушения на Фицо Политика, 19:18
Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ВСУ в Харьковской области Политика, 19:15
Главным тренером «Спартака» станет легенда «Интера» Спорт, 19:10
«Президент с бензопилой» Милей добился первого экономического успеха Политика, 19:05
В ЦСКА ответили на упрек в сокрытии травмы Акинфеева Спорт, 18:53
Кадыров предложил «ответить залпами» на передачу активов России Украине Политика, 18:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Петербурге опечатали и забрали более 2 тыс. электросамокатов Общество, 18:37
США ввели санкции против трех российских компаний Политика, 18:31
Пентагон оценил уровень коррупции на Украине Политика, 18:25
Американский индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 000 пунктов Инвестиции, 18:20
Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест Политика, 18:01
Эксперты форума в Казани рассказали о дипломатии нового времени Отрасли, 18:00
МИД объявил о высылке британского атташе по обороне из России Политика, 17:57