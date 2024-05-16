Премьер Польши сообщил об угрозах после покушения на Фицо

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об угрозах после покушения на его словацкого коллегу. Роберт Фицо был ранен 15 мая

Дональд Туск (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об угрозах после покушения на его словацкого коллегу Роберта Фицо.

«Вчера этого было много», — написал Туск в соцсети X (бывший Twitter), говоря о скриншоте комментария, в котором сказано: «Сегодня словаки дали нам пример того, что следует делать с Дональдом Туском, если он решит не осуществлять план инвестиции в крупный аэропорт в центральной Польше».

Покушение на Фицо произошло накануне, 15 мая. После выездного заседания правительства в городе Гандлова премьер вышел к людям, и один из мужчин несколько раз выстрелил в политика. Одна пуля попала ему в живот, другая — в бедренную кость, третья — в плечо. Фицо оперировали пять часов, его ждет еще одна операция.

Нападавший был задержан на месте происшествия. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, ему грозит пожизненный срок. Цинтула признался в содеянном и рассказал в ходе допроса, что нападение готовилось «за пару дней». По данным МВД, он пошел на преступление из-за недовольства итогами президентских выборов, которые прошли в апреле. Победу на них одержал спикер парламента страны Петер Пеллегрини (53%), близкий к Фицо.

«Теперь мы стоим на грани гражданской войны», — оценил ситуацию глава МВД Матуш Шутай-Эшток.

Роберт Фицо считается пророссийским политиком. После начала военной операции на Украине он выступил с критикой западной поддержки Киева, возложив на него вину за начало конфликта. В ноябре 2023 года Словакия прекратила оказывать Украине военную помощь, но продолжила предоставлять гуманитарную.

После инцидента в Словакии Дональд Туск выразил поддержку Фицо. «Шокирующие новости из Словакии. Роберт, мои мысли с тобой в этот очень тяжелый момент», — написал польский премьер в X.

Дональду Туску удалось вернуться на должность премьера страны в декабре 2023-го. Выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши — сейм и сенат — прошли 15 октября 2023 года. По их итогам в сейм прошли правившая на тот момент «Право и справедливость» с 35,38% голосов, оппозиционный альянс «Гражданская коалиция» с 30,7%, «Третий путь» с 14,4%, «Левые» с 8,61% и «Конфедерация» с 7,16%.

Три оппозиционных объединения — «Гражданская коалиция», «Левые» и «Третий путь» — 10 ноября подписали коалиционное соглашение о формировании правительства во главе с Дональдом Туском. В общей сложности они располагают 248 местами в сейме из 460 при 194 у «Права и справедливости», которая теперь представляет оппозицию.

Придя к власти, Туск в отличие от Фицо, наоборот, пообещал вернуть «поправевшую» при консерваторах Польшу на европейский путь. В настоящее время его правительство занимается рядом реформ, которые призваны примирить Варшаву и Брюссель.