Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ВСУ в Харьковской области
Российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, российские силы уничтожили в регионе командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склад с боекомплектом и около 50 украинских военнослужащих.
О продвижении российских войск на харьковском направлении президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 мая. Минобороны России отчиталось о взятии под контроль в Харьковской области нескольких населенных пунктов и улучшении своих позиций в регионе.
15 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск из-за «огневого воздействия и штурмовых действий противника» и «переместились на более выгодные позиции». На следующий день Киев доложил, что идут бои близ сел в Купянском районе.
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