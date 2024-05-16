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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили командный пункт и склад ВСУ в Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ВСУ в Харьковской области
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Российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, российские силы уничтожили в регионе командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склад с боекомплектом и около 50 украинских военнослужащих.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

О продвижении российских войск на харьковском направлении президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 мая. Минобороны России отчиталось о взятии под контроль в Харьковской области нескольких населенных пунктов и улучшении своих позиций в регионе.

15 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск из-за «огневого воздействия и штурмовых действий противника» и «переместились на более выгодные позиции». На следующий день Киев доложил, что идут бои близ сел в Купянском районе.

Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ВСУ в Харьковской области
Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ВСУ в Харьковской области

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Теги
Харьковская область Украина ВСУ Минобороны

Недвижимость

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На будущее

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