Фицо в апреле предсказал вероятность покушения на членов правительства
Недовольство граждан Словакии, которое усиливают оппозиционные СМИ, может вылиться в покушение на кого-то из членов правительства, заявил премьер страны Роберт Фицо в апреле 2024 года.
Видеообращение на эту тему он опубликовал 10 апреля в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно усиливают Dennik N, Sme и Aktuality, выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков. И я не преувеличиваю ни на миллиметр», — сказал Фицо в своем видеообращении.
В начале весны 2024 года в стране проходили митинги недовольных политикой Фицо. В частности, в середине марта тысячи граждан вышли на улицы Братиславы, чтобы выразить протест против сближения правительства страны с Москвой. Участники акции также выразили поддержку Украине. В западных СМИ Фицо также неоднократно называли пророссийским популистом.
Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова. В Фицо несколько раз выстрелили. Нападавшего — 71-летнего писателя Юрая Цинтула — задержали на месте происшествия. Он объяснил свой поступок политическими мотивами.
Политику провели четырехчасовую операцию, после его ввели в режим искусственной комы и перевели в отделение реанимации. Министр здравоохранения Словакии Зузана Долинкова назвала состояние Фицо критическим, утром 16 мая госсекретарь Министерства окружающей среды страны Филип Куффа заявил, что премьер находится в стабильном состоянии.
Лидеры нескольких стран осудили покушение на Фицо. Российский президент Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением.
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