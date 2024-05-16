Глава МВД Словакии рассказал о мотивах стрелявшего в премьера Фицо
Подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо не был участником какой-либо радикальной политической группы, заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток. Об этом сообщает словацкая телерадиокомпания Spravy RTVS.
«Он решил действовать, потому что был недоволен итогами президентских выборов», — сообщил Шутай-Эшток.
Подозреваемый принимал участие в антиправительственных демонстрациях, рассказал глава МВД. В частности, он принимал участие в митинге, который состоялся в апреле в Долна-Крупе во время выездного заседания правительства.
По словам Шутай-Эштока, полиция расследует 32 дела подозреваемых, которые одобрили убийство Роберта Фицо в соцсетях.
Второй тур президентских выборов в Словакии прошел в апреле 2024 года. Победу в гонке одержал спикер парламента страны Петер Пеллегрини, набравший более 53% голосов. За прозападного кандидата — бывшего словацкого министра иностранных дел Ивана Корчока — проголосовали почти 47%.
15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова в Фицо выстрелили несколько раз. Нападавшего — писателя Юрая Цинтулу — задержали на месте. Ему предъявили обвинения, Цинтуле грозит пожизненное заключение.
Раненого премьера оперировали пять часов. Его состояние стабильно, однако врачи называют ситуацию серьезной. Власти страны заявили, что покушение на Фицо было «политически мотивированным и произошло сразу после президентских выборов». Словакия находится на грани гражданской войны после попытки убийства премьера, считает глава МВД страны.
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