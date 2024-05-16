Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным откровенными и содержательными
Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным были откровенными, дружескими и содержательными, заявил председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин.
По словам китайского лидера, в ходе встречи стороны определили направления развития отношений Москвы и Пекина.
«Мы подписали совместное заявление об обновлении договора о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии», — заявил председатель КНР.
Подписание документа приурочено к 75-летию со дня установления дипломатических отношений между странами. Китай и Россия продемонстрировали другим странами пример выстраивания отношений нового типа — на основе взаимоуважения и равенства, подчеркнул он.
Визит Путина в Китай начался 16 мая и продлится до 17 мая. Кроме Пекина российский президент посетит Харбин. Это первая поездка Путина за рубеж после инаугурации, которая прошла 7 мая.
В российскую делегацию вошли глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, посол Игорь Моргулов.
Последний раз президент России приезжал в Пекин в октябре 2023 года, он участвовал в форуме «Один пояс, один путь».
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