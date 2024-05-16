Власти Словакии рассказали о состоянии Фицо после покушения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в стабильном состоянии после покушения, сообщил госсекретарь Министерства окружающей среды страны Филип Куффа.
«Желаю премьер-министру скорейшего выздоровления и много сил», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в ходе брифинга несколькими часами ранее говорил, что ситуация все еще остается серьезной. Reuters со ссылкой на главу словацкого МВД Матуса Сутая Эстока отмечал, что состояние Фицо угрожало жизни во время операции. Она длилась пять часов, рассказала директор больницы, в которой находится политик, Мириам Лапуникова.
«У пациента были многочисленные огнестрельные ранения, впоследствии он восстановится. Его состояние стабилизировано, но [ситуация] очень серьезная», — приводит ее слова издание Aktuality.sk.
Вместе с тем телеканал Markiza со ссылкой на источник в больнице сообщил о сохранении угрозы жизни Фицо. Подробности о состоянии премьера он не привел.
совершено покушение — в него несколько раз выстрелили. Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, его задержали на месте происшествия. Он объяснил свой поступок политическими мотивами.
Лидеры нескольких стран, в том числе президент России Владимир Путин, осудили нападение на премьера Словакии и пожелали ему скорейшего выздоровления.
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