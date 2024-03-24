В Словакии во второй тур вышли прозападный и «пророссийский» кандидаты

Прозападный дипломат и кандидат от правящей коалиции в Словакии вышли во второй тур выборов президента. Критики ожидают, что в случае победы второго премьер Фицо укрепит свои антизападные позиции

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Бывший словацкий министр иностранных дел Иван Корчок и спикер парламента Петер Пеллегрини встретятся во втором туре выборов президента республики, передает Spectator. Голосование состоится через две недели — 6 апреля.

После подсчета 100% голосов Корчок занял первое место с 42,44%, Пеллегрини — второе с 37,07%. Третье место у бывшего министра юстиции Штефана Харабина, он получил 11,79%. Для победы было необходимо набрать абсолютное большинство голосов.

«Я твердо стою на земле. В преддверии второго тура мы все понимаем, что нам придется сделать больше, чтобы привлечь избирателей по всему спектру», — признал Корчок. Пеллегрини считался фаворитом предвыборной гонки, и опросы общественного мнения показывали, что во втором туре он получит больше голосов, чем любой из конкурентов. Он поздравил Корчка с победой в первом туре и предсказал напряженную борьбу во втором туре. «Вероятно, это будет напряженная гонка», — добавил Пеллегрини.

Корчок придерживается либеральных и прозападных воззрений и обещал продолжить курс нынешнего президента Зузаны Чапутовой, которая неоднократно высказывалась с поддержку Украины.

Как отмечает Associated Press, победа его конкурента Пеллегрини укрепит позиции нынешнего премьера Роберта Фицо, выступающего против выделения Украине военной помощи. Партия Пеллегрини Hlas присоединилась к правящей коалиции с левой партией Фицо «Смер» («Направление») и ультранационалистической Словацкой национальной партией. Washington Post и другие западные медиа характеризуют Фицо как пророссийского политика и популиста. AP называет пророссийским и самого Пеллегрини, который занимал пост премьер в 2018-2020 годах.

Занявший третье место кандидат Штефан Харабин выступал в поддержку России. Как пишет Spectator, ожидается, что его избиратели поддержат Пеллегрини во втором туре, если придут на выбору, однако сам политик не раз говорил, что голосовать за Пеллегрини не собирается.

Как выяснила Politico, антиукраинский курс Фицо связан с унижением, которое он испытал во время своего первого премьерского срока в 2009 году. По данным издания, на фоне газового кризиса между Москвой и Киевом он прибыл на Украину для переговоров с тогдашней коллегой Юлией Тимошенко, но делегацию заставили долго ждать, а после отчитали перед журналистами. Прибыв затем в Россию, его встретили продуманной церемонией в Георгиевском зале Кремля. Фицо «определенно помнит, что произошло в 2009 году», признал бывший глава МИД Словакии Мирослав Влаховский.