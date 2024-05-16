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Технологии и медиа ,  
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Маск посетовал на нежелание Цукерберга выйти с ним на бой

Илон Маск
Илон Маск (Фото: David Swanson / Reuters)

Основатель SpaceX Илон Маск напомнил в соцсети Х (Twitter) о возможности поединка между ним и главой корпорации Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена) Марком Цукербергом.

Бизнесмен заявил, что готов провести бой с Цукербергом в любое время. Так он отреагировал на пост портала Not the Bee о предстоящих дебатах Джо Байдена и Дональда Трампа.

«Если бы только Цукерберг был таким же крутым <...>. Я предлагал бой в любом месте, в любое время, по любым правилам, но слышу только стрекотание сверчков». — написал Маск.

Президент США и бывший американский лидер проведут дебаты 27 июня.

Цукерберг обвинил Маска в уклонении от боя
Бизнес
Марк Цукерберг

Летом 2023 года Маск призвал Цукерберга провести бой в клетке. Предложение поступило на фоне новостей о создании Meta соцсети Threads, конкурента Х. Тогда предприниматель заявил, что запуск такой платформы поставит человечество «исключительно под каблук» Цукерберга.

Руководитель Meta принял предложение о поединке. Позднее возникла идея провести дебаты вместо полноценного боя.

В середине августа Цукерберг обвинил Маска в несерьезном поведении и уклонении от поединка. Спустя несколько дней основатель SpaceX уточнил, какое место подошло бы Цукербергу для боя. По его словам, Италия предложила предоставить Колизей, а сам он готов пригласить соперника в свой дом.

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Марк Цукерберг Илон Маск США
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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Цукерберг Марк

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