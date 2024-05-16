В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

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Режим ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал глава региона.

Тем, кто находится на улице, он рекомендовал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Сразу после полуночи в ночь на 16 мая ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области.

Минобороны сообщило, что за ночь в регионе средства противовоздушной обороны сбили ракету тактического комплекса «Точка-У», два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и один беспилотник.

Также ночью были уничтожены по одному дрону в Брянской и Калужской областях, два — над Тульской областью. В Крыму уничтожили четыре и перехватили два беспилотника.