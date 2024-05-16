В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Режим ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал глава региона.
Тем, кто находится на улице, он рекомендовал спуститься в укрытие или иное безопасное место.
Сразу после полуночи в ночь на 16 мая ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области.
Минобороны сообщило, что за ночь в регионе средства противовоздушной обороны сбили ракету тактического комплекса «Точка-У», два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и один беспилотник.
Также ночью были уничтожены по одному дрону в Брянской и Калужской областях, два — над Тульской областью. В Крыму уничтожили четыре и перехватили два беспилотника.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ