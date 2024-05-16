 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о сбитой ночью «Точке-У» над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью ночью сбили «Точку-У»
Сюжет
Военная операция на Украине
Ночью над Белгородской областью сбили ракету «Точка-У», два снаряда РСЗО «Ольха» и беспилотник. В Крыму уничтожили четыре и перехватили два дрона, по одному сбили в Брянской и Калужской областях, еще два — в Тульской
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

За ночь средства противовоздушной обороны сбили ракету тактического комплекса «Точка-У», два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и один беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны.

Также ночью были уничтожены по одному дрону в Брянской и Калужской областях, два — над Тульской областью. В Крыму уничтожили четыре и перехватили два беспилотника.

В Белгородской области ракетную опасность объявляли в 0:11 мск, ее отменили спустя 23 минуты. Губернатор Вячеслав Гладков во время ракетной опасности сообщил об обстреле приграничного Шебекино из РСЗО. По его данным, два мирных жителя были госпитализированы с осколочными ранениями. Повреждения зафиксированы в восьми частных домовладениях, в результате прямого попадания в одном из них загорелись гараж и машина, добавил он.

Минобороны заявило, что ВСУ нанесли удар по Белгороду «Точкой-У»
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сбитом дроне над Почепским районом в 0:50 мск, пострадавших и разрушений не было. Министерство по региональной безопасности Тульской области заявило о двух сбитых беспилотниках в 3:17 мск. Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что ночью сбили дрон в Сухиничском районе, предварительно, обошлось без пострадавших и повреждений.

Российские регионы с начала военной операции на Украине регулярно попадают под атаки дронов и ракет. В частности, в результате попадания фрагмента ракеты «Точка-У» в Белгороде 12 мая обрушился подъезд многоэтажного дома, погибли 17 человек, около 20 пострадали.

Минобороны сообщило о сбитой ночью «Точке-У» над Белгородской областью
Минобороны сообщило о сбитой ночью «Точке-У» над Белгородской областью

Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии

Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов

Минобороны сообщило о взятии Работино

Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией

Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте

Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео

Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров

Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться

«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания

На Сахалине нашли капсулу времени. Фото

Генерал Лапин получил новое назначение

Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны Белгородская область Точка-У «Ольха» беспилотники Тульская область Калужская область Брянская область

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении двух ракет «Точка-У» над Белгородчиной
Политика
В Белгородской области сбили десять снарядов Vampire и ракету «Точка-У»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 98,83 (+0,16) Инвестиции, 15 мая, 16:33 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 91,26 (-0,1) Инвестиции, 15 мая, 16:33
Путин назвал долю операций между КНР и Россией в юанях и рублях Экономика, 08:30
Си назвал отношения России и Китая эталоном для крупных держав Политика, 08:23
Кремль «самым решительным образом» осудил покушение на Фицо Политика, 08:17
В ЦСКА допустили операцию вратаря после двойного перелома лицевых костей Спорт, 08:10
Минобрнауки исключило обесценивание дипломов из-за отмены бакалавриата Общество, 08:05
Финразведка и банки обсудят упрощение открытия счетов без визита в банк Финансы, 08:00
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций Политика, 07:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:35
Двух латвийцев заподозрили в создании нарколаборатории в Новосибирске Общество, 07:35
Минобороны сообщило о сбитой ночью «Точке-У» над Белгородской областью Политика, 07:28
В Калужской области сбили дрон Политика, 07:27
Армения и Азербайджан подписали протокол-описание участков границы Политика, 07:13
Китайский импорт в Россию упал из-за санкций. Что ждет потребителей Pro, 07:00
Власти рассмотрят предложение бороться с «серым» импортом видеоигр Технологии и медиа, 07:00