Минобороны сообщило о сбитой ночью «Точке-У» над Белгородской областью

Ночью над Белгородской областью сбили ракету «Точка-У», два снаряда РСЗО «Ольха» и беспилотник. В Крыму уничтожили четыре и перехватили два дрона, по одному сбили в Брянской и Калужской областях, еще два — в Тульской

Фото: Global Look Press

За ночь средства противовоздушной обороны сбили ракету тактического комплекса «Точка-У», два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и один беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны.

Также ночью были уничтожены по одному дрону в Брянской и Калужской областях, два — над Тульской областью. В Крыму уничтожили четыре и перехватили два беспилотника.

В Белгородской области ракетную опасность объявляли в 0:11 мск, ее отменили спустя 23 минуты. Губернатор Вячеслав Гладков во время ракетной опасности сообщил об обстреле приграничного Шебекино из РСЗО. По его данным, два мирных жителя были госпитализированы с осколочными ранениями. Повреждения зафиксированы в восьми частных домовладениях, в результате прямого попадания в одном из них загорелись гараж и машина, добавил он.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сбитом дроне над Почепским районом в 0:50 мск, пострадавших и разрушений не было. Министерство по региональной безопасности Тульской области заявило о двух сбитых беспилотниках в 3:17 мск. Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что ночью сбили дрон в Сухиничском районе, предварительно, обошлось без пострадавших и повреждений.

Российские регионы с начала военной операции на Украине регулярно попадают под атаки дронов и ракет. В частности, в результате попадания фрагмента ракеты «Точка-У» в Белгороде 12 мая обрушился подъезд многоэтажного дома, погибли 17 человек, около 20 пострадали.