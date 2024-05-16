В Российской академии художеств назвали Андрияку открытым и честным человеком

В Академии художеств назвали Андрияку открытым и честным человеком

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Заслуженного художника России Сергея Андрияку уважали за открытость и честность, заявили ТАСС в президиуме Российской академии художеств (РАХ). Там выразили соболезнования в связи со смертью живописца.

«Искусству художника и его гражданской позиции были присущи глубокая духовность, внимание к лучшим традициям отечественной и мировой культуры, современное восприятие мира и задач искусства», — сообщили в РАХ.

Время и место прощания с художником пока неизвестны.

Андрияка умер 16 мая 2024 года, ему было 65 лет. Он работал в стиле реализма, преимущественно в жанрах натюрморта и пейзажа акварелью.

За карьеру художник провел более 500 персональных выставок как в России, так и за рубежом.