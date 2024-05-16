Коллеги назвали Андрияку жизнелюбом, посвятившим жизнь искусству

Глава МГАХИ им. Сурикова Любавин: Андрияка был жизнелюбом

Сергей Андрияка (Фото: Александа Мудрац / ТАСС)

Художник Сергей Андрияка бережно относился к коллегам и заботился о будущем учеников. Об этом РБК рассказал ректор Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова (МГАХИ) Анатолий Любавин, комментируя смерть Андрияки.

«Был деятельным человеком, жизнелюбом и всю жизнь посвятил искусству, замечательный человек», — сказал Любавин.

Академию акварели и изящных искусств, которую создал Андрияка, нельзя представить без него, добавил Любавин. Ректор МГАХИ также считает его замечательным художником.

Великим человеком и великим живописцем Андрияку в разговоре с РБК назвала его коллега, художница Ольга Волокитина.

Заслуженный художник России умер в возрасте 65 лет. Андрияка родился в Москве и начал заниматься рисованием в возрасте шести лет.

В 1982 году он окончил факультет живописи МГХИ имени В.И. Сурикова. Через год Андрияка вступил в Союз художников СССР. В 1996 году его удостоили звания заслуженного художника России.

В 1999 году он основал Московскую государственную специализированную школу акварели Сергея Андрияки. Позднее он открыл собственную Академию акварели и изящных искусств.

Андрияка известен своими работами в акварельной живописи. Основная тема его картин — города и природа России. Работы Андрияки и его учеников украшают первый корпус Кремля, где работает президент.