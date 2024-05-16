В Китае завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина

Пресс-конференция Путина и Си Цзиньпина в Китае. Видео

Президент России Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации. Он посетил Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. После переговоров стороны подписали ряд документов.