Пресс-конференция Путина и Си Цзиньпина в Китае. Видео
Президент России Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации. Он посетил Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. После переговоров стороны подписали ряд документов.
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