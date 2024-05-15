Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы после операции

Фицо ввели в состояние комы после операции

Роберта Фицо оперировали в течение почти четырех часов, политик введен в искусственный сон. Глава Минздрава Словакии оценила состояние премьера как критическое

Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого совершили покушение, завершена, сообщает Plus. Она длилась почти четыре часа.

По данным издания, Фицо ввели в режим искусственного сна, сейчас он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Министр здравоохранения Зузана Долинкова ранее заявила, что Фицо находится в критическом состоянии. По словам министра труда Эрикаа Томаша, у политика повреждено несколько органов.

Нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства. По данным издания Plus, премьер получил пулевые ранения в грудь, живот и руку, нападавший сделал до пяти выстрелов. Глава МВД Матуш Сутай Эсток заявил журналистам, что покушение, скорее всего, было совершено по политическим мотивам.

Стрелявшего задержали, по данным местных СМИ, это 71-летний Юрай Цинтула. Он заявил перед допросом, что не разделяет политические решения правительства страны. Фицо придерживается дружественной позиции по отношению к России, отказывается от поставок оружия Украине и обещал блокировать членство Киева в НАТО.

Как сообщает TV JOJ, полиция забрала на допрос жену Цинтулы.

Мировые лидеры осудили покушение на Фицо, российский президент Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением.