Армения и Азербайджан подписали протокол-описание участков границы

Комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации границы подписали протокол-описание ее участков между населенными пунктами в Тавушской области Армении и Газахским районом Азербайджана. Об этом сообщил МИД Армении.

Эта встреча стала для комиссий девятой. Делегаты обсудили уже проделанную работу и согласовали протокол, который затем был подписан.

В документе описаны отрезки линии границы между:

селами Баганис и Баганис Айрум в Тавушской области Армении и Газахском районе Азербайджана соответственно;

селами Воскепар и Ашагы Аскипара в тех же районах;

селами Киранц и Хейримли, а также селами Беркабер и Кызыл Гаджилы на этих же территориях.

Участки очерчены с целью их приведения в соответствие с «юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада», сказано в сообщении.

Армения и Азербайджан в середине апреля заключили договоренности о делимитации границ, согласно которым на первом этапе часть территории Тавушской области Армении должна отойти Азербайджану. Ереван должен отдать Баку четыре населенных пункта.

Планы делимитации границ с Азербайджаном спровоцировали начало многотысячных митингов в Армении, оппозиция потребовала отставки премьера страны Никола Пашиняна. Лидер протеста — руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян и глава движения «Тавуш во имя Родины» — заявил, что будет добиваться ухода премьера путем импичмента в парламенте.

На фоне митингов 11 мая в Казахстане состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении — стороны обсудили заключение мирного договора.