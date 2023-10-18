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Политика ,  
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Путин прибыл в Китай со своим автомобилем Aurus Senat

Президент России Путин прибыл в Китай со своим автомобилем Aurus Senat
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Автомобиль Aurus Senat (Фото: Дмитрий Азаров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прилетел в Китай с личным автомобилем Aurus Senat. Фотография автомобиля опубликована в телеграм-канале журналистов кремлевского пула.

На снимке показан бронированный Aurus Senat черного цвета без номеров, в который глава государства сел в пекинском аэропорту Шоуду.

В сентябре Путин приехал на переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на автомобиле Aurus без номеров, но с президентским штандартом.

Президент России неоднократно показывал в ходе встреч лидерам других государств автомобили Aurus. Так, 7 октября он прокатил на внедорожнике узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева. В январе 2019 года Путин по прибытии в Белград прокатил сербского коллегу Александра Вучича на своем лимузине Aurus.

Семейство автомобилей Aurus представительского и высшего класса разрабатывалось в рамках проекта «Кортеж».

Aurus — лимузин проекта «Кортеж», которым занимается ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» совместно с компанией Sollers. Проект был запущен в феврале 2014 года.

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Лимузин Aurus Senat впервые представили во время инаугурации Владимира Путина 7 мая 2018 года.

После этого действовавший на тот момент глава правительства и ныне зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также начал использовать лимузин Aurus.

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политик, президент России

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